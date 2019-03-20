ТЕМЫ
Архив
< Март 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Общество
21.03.2019

Аналитики: 47% россиян чувствуют себя одинокими и бедными

Интернет, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Федеральной службы государственной статистики провели исследование на предмет связи заработной платы и одиночества людей. Денежные суммы, соответствующие низкому, среднему или высокому уровню дохода, определяли сами респонденты, сообщают «Аргументы недели».

Исследование показало, что около 47% опрошенных считают себя одинокими  и в тот же момент имеют низкий уровень дохода. Более 23% респондентов отнесли себя в группу со средним уровнем дохода, но тоже пожаловались на одиночество.

На последнем месте оказались жители России, которые отнесли себя в группу, зарабатывающей высокую заработную плату. «Богатые тоже плачут», но только в 16% случаев.

По результатам опроса, 20% россиян чувствует себя одинокими регулярно. Причём женщины намного чаще испытывают это чувство, нежели мужчины, независимо от уровня дохода.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске