Аналитики: 47% россиян чувствуют себя одинокими и бедными

Интернет, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Федеральной службы государственной статистики провели исследование на предмет связи заработной платы и одиночества людей. Денежные суммы, соответствующие низкому, среднему или высокому уровню дохода, определяли сами респонденты, сообщают «Аргументы недели» .

Исследование показало, что около 47% опрошенных считают себя одинокими и в тот же момент имеют низкий уровень дохода. Более 23% респондентов отнесли себя в группу со средним уровнем дохода, но тоже пожаловались на одиночество.

На последнем месте оказались жители России, которые отнесли себя в группу, зарабатывающей высокую заработную плату. «Богатые тоже плачут», но только в 16% случаев.

По результатам опроса, 20% россиян чувствует себя одинокими регулярно. Причём женщины намного чаще испытывают это чувство, нежели мужчины, независимо от уровня дохода.