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20.12.2018

Аналитики: рекордное число россиян сожалеет о распаде СССР

Интернет, 20.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Число россиян, сожалеющих о распаде СССР, достигло рекордного максимума за последние 10 лет. На данный момент количество ностальгирующих по Союзу составило 66%, сообщают «Аргументы недели».

По большей части, это люди старше 55 лет, следует из опроса агентства «Левада-центр». Но в последние пару лет подобные настроения растут и среди молодёжи 18-24 лет. По мнению социологов, на народные настроения большое влияние оказала нашумевшая пенсионная реформа.

Также к причинам ностальгии по Советскому Союзу относят разрушение единой экономической системы, потерю чувства принадлежности к великой державе и рост взаимного недоверия и ожесточения.

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