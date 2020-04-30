Аналитики: в Приангарье один из самых низких индексов заболеваемости COVID-19 по Сибири

Иркутская область, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область занимает девятое место из 10 регионов СФО по количеству заражений новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Согласно карте распространения эпидемии в сибирских регионах на 1 мая, на первом месте – республика Хакасия. Здесь на 100 тысяч жителей зарегистрировано 47,8 случая заражения COVID-19. Следом идет Красноярский край – 24,8 случая COVID-19 на 100 тысяч жителей. На третьем месте – Новосибирская область и 18,9 случаев заражения на 100 тысяч человек.

«Середнячками» рейтинга выступают Алтайский край, республики Алтай и Тыва, а также Томская область с показателями 17,9, 15,2, 12,2 и 9 случаев инфицирования коронавирусом на 100 тысяч населения соответственно.

Самым благополучным регионом СФО по коронавирусу сейчас является Кемеровская область: на сто тысяч человек тут обнаружено 4,7 случая COVID-19. За ней с показателем 5,1 идет Иркутская область, ненамного отстает Омская – 5,4 случая на 100 тысяч человек.