Анатолий Иванишин и Ольга Куглянт стали Почётными гражданами Иркутска

Иркутск, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Уроженцам Иркутска космонавту Анатолию Иванишину и основателю ансамбля «Солнышко» Ольге Куглянт на заседании думы 31 мая присвоили звание Почётного гражданина города. С такой инициативой выступил мэр областного центра Дмитрий Бердников.

Анатолий Иванишин родился 15 января 1969 года в Иркутске. Учился в средней школе № 11 в Иркутске, затем в Черниговском высшем военном авиационное училище летчиков. Имеет квалификацию военного лётчика третьего класса и офицера-водолаза. Инструктор парашютно-десантной подготовки. Приказом министра обороны РФ в сентябре 2012 года уволен из Вооружённых сил в запас.

В 1997 году прошёл профессиональный отбор и врачебную комиссию в Центральном военном научно-исследовательском авиационном госпитале для поступления в отряд космонавтов. Совершил два полёта на МКС продолжительностью 280 суток 9 часов 53 минуты 13 секунд. В 2018 году Анатолий Иванишин получил орден «За заслуги перед Отечеством» четвёртой степени.

Ольга Куглянт также родилась в Иркутске. Хореографический ансамбль «Солнышко» она вместе с супругом создали в мае 1991 года. Успех коллектива они объясняют тем, что в основе обучения лежит классическая школа танца. Большое внимание уделяется эмоциональной составляющей танца. Общественная и творческая деятельность руководителей «Солнышка» по достоинству отмечена многими грамотами, дипломами российских и международных конкурсов.

Всего на звание Почётного гражданина Иркутска были выдвинуты три кандидатуры. Ещё одним претендентом был уроженец Тайшета научный руководитель Института солнечно-земной физики ИНЦ СО РАН Гелий Жеребцов, который является Почётным гражданином Иркутской области. Однако думе города необходимо было выбрать только двух человек.