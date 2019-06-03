АНХК наградила более 130 работников к Дню Химика

Ангарск, 4.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В честь профессионального праздника – Дня химика – в Ангарской нефтехимической компании наградили более 130 лучших работников.

Как сообщает пресс-служба компании, ангарским нефтехимикам вручили почетные грамоты и благодарности губернатора Иркутской области, министерства энергетики РФ, благодарственные письма мэра Ангарского городского округа, корпоративные награды. Церемонию награждения провели мэр АГО Сергей Петров, генеральный директор АНХК Константин Зеленский и председатель объединенной первичной профсоюзной организации компании Владислав Московских.

Руководители отметили большой вклад Ангарской нефтехимической компании в решение социальных вопросов города, укрепление экономики региона и страны, ведь предприятие является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком Иркутской области. Также они поблагодарили нефтехимиков за добросовестный труд, в результате которого в компании реализуются инвестиционные, природоохранные, социальные и другие проекты.

Фото предоставлено пресс-службой АНХК

В АО «АНХК» нефтехимическое производство является важной составной частью технологического процесса. Его основу составляют шесть технологических цехов, где вырабатывают товарную продукцию, в том числе бутиловые спирты, метанол, серную кислоту, амины, МТБЭ, и обеспечивают производства и дочерние общества азотом, водородом, технологическим воздухом. Также в компании производят предварительную очистку сточных вод, приготавливают газ коммунально-бытового потребления и выдают его в городские сети. Активно осваиваются новые виды продукции на основе современных энергосберегающих и экологически чистых технологий.

Высокое качество продукции АНХК не раз подтверждалось различными наградами. За 15 лет участия во всероссийском конкурсе «Сто лучших товаров России» золотыми и серебряными логотипами отмечено 100 видов продукции компании. Предприятие также награждено наивысшими наградами конкурса: «За успехи в импортозамещении», «Гордость Отечества», «Инновация».