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Общество
19.12.2019

АНХК оказала помощь Ангарскому перинатальному центру

Ангарск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский перинатальный центр приобрел современное диагностическое оборудование, которое высоко оценили врачи и пациенты женской консультации. Оснастить лечебное учреждение помогла Ангарская нефтехимическая компания.

Как сообщает пресс-служба АНХК, с помощью нового медицинского оборудования специалисты ангарского роддома могут своевременно диагностировать различные заболевания у женщин на ранних сроках беременности, а также патологии у пациенток, только готовящихся стать матерями.

Приобретен амплификатор – аппарат для определения инфекций методом ПЦР, позволяющий быстро и с высокой точностью выявить в организме беременной женщины ДНК возбудителей различных заболеваний. Также закуплено два видеокольпоскопа, с помощью которых можно диагностировать различные патологии у женщин, на ранних стадиях предотвратить развитие различных заболеваний.

АНХК оказала помощь Ангарскому перинатальному центру

По словам главного врача АПЦ Натальи Бреус, приобретение этого оборудования – неоценимая помощь жителям города. Сегодня ангарский роддом имеет все необходимое оборудование для оказания медицинской помощи в соответствии с действующими стандартами.

Помимо нового оборудования АНХК выделила перинатальному центру средства на капитальный ремонт приемного отделения, впервые проводившегося за более чем 30 лет существования роддома. Сейчас там завершаются работы по отделке помещений. На стены наклеены специализированные обои, установлены светодиодные светильники, обновлена мебель, заменены окна, двери и сантехника.

Ежегодно специалисты АПЦ принимают более 3,5 тысяч родов, причем не только у ангарчанок, но и у жительниц еще девяти соседних районов. В женской консультации центра за год обслуживается около 2500 беременных женщин. После проведения ремонта прием пациентов будет осуществляться в более комфортных условиях.

СПРАВКА:

  • АНХК, как социально-ориентированное предприятие, ежегодно проводит работу по оказанию финансовой помощи медицинским и образовательным учреждениям области, детским домам, спортивным и культурным объектам города. Благодаря поддержке компании в городе строятся культурно-спортивные сооружения, детские сады и школы.

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