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10.04.2020

Андрей Чернышев: патриотическая акция «Единой России» меняет формат

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Ограничения, связанные с мерами по борьбе с распространением коронавируса, заставили изменить формат Всероссийской патриотической акции «Юные герои Великой Победы», которая проводится в рамках партийного проекта «Культура малой Родины». Об этом сообщает «Единая Россия» со ссылкой на «Сибирский характер».

– Теперь нам доступны преимущественно онлайн-инструменты, но это вовсе не смущает представителей местных отделений «Единой России», которые организуют события акции в территориях, – говорит координатор проекта «Культура малой Родины» в Иркутской области, депутат Госдумы РФ Андрей Чернышев. – На днях мы подвели промежуточные итоги мероприятий, состоявшихся в январе-начале марта.

Общее число участников акции превысило три тысячи человек. Были проведены уроки истории, классные часы и творческие встречи на базе школ, библиотек и домов культуры Усть-Илимска, Иркутского и Казачинско-Ленского районов.

Акция «Юные герои Великой Победы» продолжается. Как отметил член регионального политического совета партии «Единая Россия» Андрей Чернышев, очень важно рассказать школьникам о подвигах юных героев войны, чтобы подрастающее поколение знало и помнило славные страницы истории России.

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2020-04-08-17-39-24
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