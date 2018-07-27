Андрей Лабыгин поучаствовал в региональном форуме приемных родителей

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Вице-спикер областного парламента, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Андрей Лабыгин и депутат Александр Дубровин приняли участие в четвертом региональном форуме приемных родителей, который прошел 27 апреля в Иркутске.

– Забота государства о семье – важнейшая задача социальной политики. Самый прекрасный детский дом или интернат не могут заменить ребенку-сироте заботу родителей, тепло и уют семейного очага. Именно в семье дети приобретают важнейшие социальные навыки и качества личности. Понимая это, областной парламент активно реализует политику, направленную на воссоздание семейного уклада в жизни детей-сирот и оставшихся без родительского попечения, на действенную помощь семье, – поприветствовал участников форума от имени депутатского корпуса областного парламента Андрей Лабыгин.

Также он отметил, что практически ни одна сессия Законодательного собрания не обходится без принятия закона или обсуждения вопросов поддержки таких социально незащищенных категорий граждан, как многодетные семьи, инвалиды, дети-сироты, пожилые люди.

Напомним, ряд законопроектов социальной сферы был рассмотрен депутатами ЗС на сессии 18 апреля. В окончательном чтении были приняты законы, которые предусматривают индексацию ряда социальных выплат и дополнительные возможности использования средств областного материнского капитала.

В числе приоритетов работы депутатов и другие вопросы социальной помощи, особое внимание уделяется поддержке и проблемам семей с детьми-инвалидами, неполным, многодетным и малообеспеченным семьям, в том числе практическим возможностям совместного летнего отдыха.

– Сегодня наша общая цель – сделать все возможное для того чтобы обеспечить право каждого ребенка на семью и поддержать различные формы семейного устройства детей-сирот, и, в конечном итоге, максимально сократить число детей, которые воспитываются в детских домах и интернатах. За последние годы мы достигли определенных результатов в этом направлении. Но без активного участия всего общества, без вашего опыта и ваших советов, дорогие друзья, нам не обойтись. Именно в семье закладываются такие общечеловеческие ценности как чувство патриотизма, любви и уважения к близким, щедрости, ответственности за свои поступки. И только в семье можно дать ребенку полноценное воспитание и образование, – отметил Андрей Лабыгин.