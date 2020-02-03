Андрей Турчак: «Единая Россия» сделает доступной покупку лекарств в сельской местности

Москва, Иркутск, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» работает с Минздравом РФ над тем, чтобы вернуть возможность торговли лекарствами с автолавок. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

В ходе весенней сессии Государственной думы ряд поправок в федеральное законодательство на эту тему будет принят, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак на встрече с врачами, студентами и ординаторами Приволжского исследовательского медицинского университета.

Заведующая отделением поликлиники Областной клинической больницы имени Семашко Евгения Грудзинская напомнила, что в сельской местности нет аптечных организаций и при получении квалифицированного заключения, клинических рекомендаций пациент не всегда может выкупить лекарственное средство.

– В Нижегородской области сохранилась и развивается потребкооперация, и автолавки покрывают всю территорию региона. Мы сейчас работаем с Минздравом над тем, чтобы вернуть возможность торговли лекарствами с автолавок повсеместно. Также можно организовать иные мобильные формы отпуска лекарств, в тех же «Поездах здоровья», работу которых организует «Единая Россия». Новое руководство Минздрава эту тему поддержало, и мы планируем принять в ходе весенней сессии Государственной думы ряд соответствующих поправок в федеральное законодательство, – сообщил Андрей Турчак.

По словам регионального координатора партпроекта «Здоровое будущее», главного врача Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимира Новожилова, проблема обеспеченности жителей сельских поселений особенно актуальна в Приангарье.

– На самом деле, это большая проблема, когда жители глубинок вынуждены ехать в районный центр, к примеру, за таблеткой аспирина. Считаю, что нужно продумать, как можно реализовать предложение секретаря Генсовета партии Андрея Турчака в Иркутской области. Может быть, это удастся сделать централизованно с опорой на районные больницы, может быть, при помощи частных аптек. Здесь главное – учитывать особенности региона и использовать любые возможности для обеспечения доступности лекарственных средств в сельских территориях, – подчеркнул Владимир Новожилов.