Андрей Турчак просит президента РФ представить к награде бортпроводницу Ан-24 авиакомпании «Ангара»

Москва, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак выступил с предложением наградить бортпроводницу самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» Елену Лапуцкую, которая 27 июня спасла 43 пассажира самолета, потерпевшего крушение в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», обращение уже направлено Владимиру Путину.

– Героический поступок бортпроводницы самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» Елены Лапуцкой, которая спасла из горящего самолета 43 пассажира, рискуя собственной жизнью и имея серьезные травмы, достоин награды. Безусловно, такие случаи необходимо отмечать на государственном уровне. Желаю Елене Лапуцкой скорейшего выздоровления и возвращения в профессию, – уверен Андрей Турчак.

Напомним, Ан-24 следовал рейсом ИК-200 по маршруту Улан-Удэ-Нижнеангарск-Иркутск. При посадке в аэропорту Нижнеангарска самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений, после чего загорелся. В результате катастрофы два члена экипажа погибли. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) назвал предварительную причину авиакатастрофы в Бурятии с участием самолета АН-24. По предварительной информации, трагедия случилась из-за отказа левого двигателя, такие данные приводятся в промежуточном отчете МАК.

Бортпроводница Елена Лапуцкая в одиночку сумела быстро открыть аварийные двери и помогла людям выбраться из салона. Благодаря этому никто из 43 пассажиров не погиб. Командир корабля и бортмеханик погибли сразу, второй пилот покинул самолет через аварийный люк горящей кабины.