Ангарчан 12 августа зовут на «Медовую» ярмарку

Ангарск, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 12 августа проводиться специализированная тематическая ярмарка «Медовая».

Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, посетителям в ассортименте будут представлены мед и продукция пчеловодства с пасек Иркутской области.

Для праздничного настроения гостей ярмарки подготовлена насыщенная концертная программа: хореографические и вокальные номера, викторины и другое.

КООРДИНАТЫ:

Место проведения: Ангарск, квартал 63, у ДК «Нефтехимик» с 11.00 до 15.00.