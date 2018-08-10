|Общество
|11.08.2018
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Ангарчан 12 августа зовут на «Медовую» ярмарку
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Ангарск, 11.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 12 августа проводиться специализированная тематическая ярмарка «Медовая».
Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, посетителям в ассортименте будут представлены мед и продукция пчеловодства с пасек Иркутской области.
Для праздничного настроения гостей ярмарки подготовлена насыщенная концертная программа: хореографические и вокальные номера, викторины и другое.
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