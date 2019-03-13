Ангарчан призывают избавиться от пакетов, мелкой электроники и батареек

Ангарск, 12.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчане смогут сдать пакеты, мелкую электронику и батарейки на переработку. Акция #СдайПакет_Ангарск пройдёт 16 марта, сообщают организаторы.

Цель мероприятия – снижение потребления пластиковых пакетов, подготовка людей к «мусорной реформе» и популяризация экологичного образа жизни: раздельного сбора отходов, осознанного потребления и бережного отношения к природе.

Прежде чем сдать пакеты на переработку, их нужно рассортировать на тянущиеся цветные (из-под молочной продукции, цветные пакеты с маркировкой 4 от подгузников, кормов и прочего) и прозрачные (фасовочные, пузырьковую, упаковочную или пищевую пленку). Мокрые, грязные пакеты, упаковки от шоколадок и чипсов, пакеты с пометкой BIO, «биоразлагаемый», «экопакет», пакеты с маркировкой 5 (упаковка от хлеба, макарон, круп, цветочных букетов) и ПВХ плёнку для мебели принимать не будут.

Зато можно будет сдать мелкую электронику и батарейки – отходы повышенной опасности.

– Пластиковый пакет не разлагается и поэтому является одним из основных загрязнителей морей и океанов. По прогнозам, к 2050 году в океане будет больше пластика, чем рыбы. Чтобы этого не случилось, нужно уже сейчас отказаться от использования одноразового пластика. Эта проблема напрямую относится и к нашему региону, где находится самое чистое и глубокое озеро Байкал. Отказаться от вредных пластиковых пакетов легко – их всего лишь нужно заменить многоразовыми экосумками и фруктовками – сеточками для покупки овощей и фруктов, – отмечает организатор акции Ольга Малгатаева.

Напомним, впервые такие акции в Иркутской области начали проводить в региональном центре, подобных мероприятий прошло уже несколько. Также в Иркутске собирают пластиковые крышки на переработку. Средства от их сдачи пойдут на экопроекты. В Иркутске, кстати, работают несколько десятков пунктов и контейнеров, куда можно сдать на переработку отходы, а также отнести старые вещи. Адреса, по которым расположены эти пункты приёма, можно найти на интерактивной карте Гринпис.

КООРДИНАТЫ:

Мероприятие в Ангарске будет проходить с 11.30 до 16.30 в ресурсном центре ЦПОИ.

Сдать пакеты и батарейки можно по адресу: город Ангарск, 15 микрорайон, дом 36.

Подробную информацию об акции можно найти по ссылке: https://www.instagram.com/p/BuQ6bhtlODA/ .