Ангарск празднует День города

Ангарск, 26.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчане 26 мая празднуют День города. Весь день и после фейерверка могут бесплатно ездить на трамваях. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Праздничную акцию муниципальное предприятие «Ангарский трамвай» приурочило к Дню рождения города. Можно бесплатно уехать на трамваях и в «квартальскую» часть города, и в старую – с остановок электротранспорта у Дворца творчества детей и молодежи. В течение дня трамваи будут ходить по расписанию, действующим в выходные.

Кстати, в 14 часов на площади Ленина начнется концерт «Ангарск. V время года» с выступлениями творческих коллективов «Дворца культуры нефтехимиков» и награждением лучшей команды карнавального шествия. А в 18 часов всех горожан приглашают на площадь перед стадионом «Ангара», где пройдет фестиваль «Танцуй, Ангарск». Запоминающимся подарком ангарчанам станет шоу танцующих гигантов «Вальс пожарных машин», которое начнется здесь же в 20 часов. Салют начнется в 22.50 на стадионе «Ангара».

Ангарчан с праздником поздравил председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Брилка. В своём приветствии на имя мэра города Сергея Петрова спикер отметил: «Ангарск – один из самых молодых городов России. Начавшись с небольшого поселка вблизи транссибирской магистрали в живописном междуречье Ангары и Китоя, этот город, рожденный Победой, стремительно развивался и рос, став к сегодняшнему дню особым по значению городом в Иркутской области».

Было замечено, что Ангарск имеет свои индивидуальные черты и собственный облик, неуловимо напоминающий образ Санкт-Петербурга: каменные дома в светлых тонах, причудливая лепнина фасадов, широкие прямые улицы, парки и скверы. А сохранившиеся островки настоящего сибирского леса не только защищают экологию города, но и придают Ангарску первозданную романтику и красоту. Но самое главное богатство города нефтехимиков, подчеркивает Сергея Брилка, это люди, которые навсегда связали свою судьбу с суровым, но прекрасным краем, сообщает пресс-служба регпарламента..

От имени коллег по депутатскому корпусу Сергей Брилка пожелал всем жителям Ангарска отличного праздничного настроения, подчеркнув: «По историческим меркам Ангарск переживает сегодня возраст молодости, возраст свершений и открытий, амбициозных желаний и смелых мечтаний, оптимистических надежд и веры в самое прекрасное будущее! Уважаемые земляки! Дорогие ангарчане! От всех депутатов и от себя лично желаю стабильности и процветания городу Ангарску, здоровья и счастья его жителям! С праздником, с Днем города!».