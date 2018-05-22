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23.05.2018

Ангарские нефтехимики получили путевку на финал фестиваля «Роснефть зажигает звезды»

Ангарск, Красноярск, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Зональный тур популярного корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды» состоялся в Красноярске. Сотрудники АНХК завоевали там 10 призовых мест.

Как сообщает пресс-служба предприятия, победители отборочных туров, которые проходили в Томске, Тюмени, Комсомольске, Ачинске, Нижневартовске и других городах Сибири, демонстрировали свои таланты в различных номинациях.

Фото пресс-службы АНХК

В состав профессионального жюри, которое оценивало претендентов на победу, вошли известные представители российской эстрады, культуры, искусства, заслуженные артисты театра и кино, в том числе народный артист России Ливон Аганезов, артист, поэт, композитор Алексей Гоман, художественный руководитель балета Street Jazz Сергей Мандрик и другие.

По условиям конкурса, помимо работников АНХК, в состязаниях участвовали городские творческие коллективы. В итоге ангарчане завоевали 10 призовых мест, из них четыре первых – за выступления народно-циркового коллектива «Шари-Вари», ансамбля эстрадного танца – шоу-группы «Маргарита», образцового ансамбля «Мелодия», фотоработу ведущего инженера-электроника АНХК Виктора Бурлева. Путевку в финал также получил образцовый эстрадный ансамбль «Озорники».  Победители зонального тура поедут в августе в Москву на финальный тур.

  • Корпоративный фестиваль «Роснефть зажигает звезды» стал значимым событием в культурной жизни всех регионов производственной деятельности НК «Роснефть». Он открывает яркие таланты, объединяет коллективы работников многих профессий из разных регионов России.

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