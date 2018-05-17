Ангарскцемент провел мероприятия ко Дню Победы

Ангарск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В АО «Ангарскцемент» прошли мероприятия, приуроченные ко Дню Великой Победы. В преддверии праздника цементники чествовали ветеранов предприятия, среди них один фронтовик и 13 тружеников тыла (11 – на заводе и два – на горном переделе «Карьер Перевал»).

Как сообщает пресс-служба компании, накануне Дня Победы, 7 мая, участников Великой Отечественной войны по традиции пригласили на завод. Работники столовой предприятия приготовили для пожилых людей обед, который проходил в зале, украшенном цветами, фотографиями прошлых лет, инсталляциями из воздушных шаров.

Гостей поздравил генеральный директор Ангарскцемента Дмитрий Киреев. Пожелав им здоровья и долголетия, он отметил:

– Со временем среди нас остается все меньше героев Великой Отечественной войны, поэтому каждая встреча с ветеранами имеет огромную ценность. Мы должны помнить о подвигах, которые вы совершили ради светлой жизни будущих поколений, и делать все возможное, чтобы не допустить новой войны.

Ответное слово взяла Екатерина Александровна Ремизова. Труженица тыла, в мирное время работавшая на комбинате штукатуром-маляром, поблагодарила руководителей и специалистов предприятия за внимание, материальную поддержку, а также за то, что у ветеранов есть возможность побывать на заводе, увидеть друг друга.

Фото пресс-службы «Ангарскцемента»

Концертную программу для виновников торжества подготовили ребятишки из детского сада № 76. Дети, наряженные в русские народные костюмы, выступали с чтением стихов, песнями и танцами. Заключительная, сложная в исполнении музыкальная композиция «Мир без войны» особенно растрогала представителей старшего поколения. Малыши также оформили для ветеранов открытки. В знак признательности за подготовку концерта работники АО «Ангарскцемент» вручили всем маленьким артистам сладкие подарки.

После завершения концерта ветераны заняли места за праздничным столом. Почтив память погибших и ушедших из жизни минутой молчания, собравшиеся общались, вспоминали прошлое, слушали песни военных лет.

На следующий день генеральный директор АО «Ангарскцемент» вместе с сотрудниками Службы управления персоналом навестил пятерых бывших работников комбината – тружеников тыла, по состоянию здоровья не посещающих заводские торжества. Накануне Дня Победы пожилые люди очень ждут таких визитов и тепло встречают представителей предприятия.

Поздравления на дому принимали и бывшие труженики тыла, ранее трудившиеся на «Карьере Перевал»: им вручили цветы, конфеты, поздравительные открытки, наборы продуктов, а также настенные часы – фирменный сувенир АО «Ангарскцемент», изготовленный к 60-летию предприятия.

Фото пресс-службы «Ангарскцемента»

Все ветераны получили материальную помощь от предприятия и от благотворительного фонда «Ангарскцемент», который формируется из ежемесячных добровольных взносов сотрудников комбината.

В День Победы, 9 мая, около ста работников АО «Ангарскцемент» вместе с семьями собрались на площади перед Музеем Победы. Они возложили цветы к мемориалу и почтили память погибших минутой молчания. На встречу пришли и некоторые бывшие работники предприятия.

Более 60-ти сотрудников «Карьера Перевал» с детьми в этот день участвовали в праздничном параде, организованном администрацией города Слюдянка. Работники карьера украсили свою колонну шарами в корпоративном стиле «Ангарскцемента», транспарантами и флагом предприятия. Со строевыми песнями и речевками горняки комбината прошли по улицам Слюдянки – от центральной площади до парка «Перевал», где состоялся торжественный митинг. После его окончания представители «Карьера Перевал» возложили к Вечному огню венок в виде звезды, сделанный инженером-технологом ПТО Ириной Мамоновой, менеджером отдела кадров Ольгой Андреевой и специалистом по охране труда Руфиной Пежемской. Затем горняки присоединились к городским праздничным мероприятиям. Гирлянду из елового лапника изготовили также сотрудники охранного предприятия «Алмаз-38»: в партнерской организации АО «Ангарскцемент» трудится много бывших участников боевых действий в горячих точках.

Фото пресс-службы «Ангарскцемента»

– За 60 лет на нашем предприятии сложилось немало славных традиций, одна из самых почитаемых – проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, – подчеркнул Дмитрий Киреев. – Каждый год мы отмечаем 9 Мая всем коллективом, вместе с ветеранами и семьями работников. Уверен, что подаем хороший пример нашим детям – они должны знать историю своей родины, помнить участников войны.