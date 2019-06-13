АО «Ангарскцемент» организовало 1 июня праздники для детей

Ангарск, 13.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В честь Международного дня защиты детей АО «Ангарскцемент» организовало традиционные праздники для ребят, родители которых трудятся на комбинате. Специалисты службы управления персоналом подготовили мероприятия для мальчишек и девчонок разного возраста. 1 июня более ста дошколят посетили игровую комнату «Город детства», где их встретили аниматоры. Самых маленьких гостей вместе с родителями пригласили в помещение для подвижных игр. Здесь под присмотром воспитателей каждый ребёнок смог найти развлечение по душе: попрыгать на батуте, порезвиться в «сухом бассейне», покататься с горки, покорить лабиринт, освоить новые игрушки. «Мой четырёхлетний Андрей немного застенчив, и я переживала, сможет ли он чувствовать себя комфортно в компании незнакомых детей. Но аниматорам удалось создать замечательную атмосферу: Андрюшка ощущал себя настолько свободно и так много бегал, что я не всегда успевала за ним уследить, – говорит Виктория Кирилова, старший приёмосдатчик цеха «Готовая продукция». – Мы благодарны «Ангарскцементу» за то, что ребятишки встречают лето весело и ярко, вместе отмечают День защиты детей. Не у каждого в нашей стране есть такая возможность. Дома Андрей сказал: «Мама, какая хорошая у тебя работа!».





Ребята постарше участвовали в интерактивной игре «Город профессий»: каждый смог попробовать себя в роли врача, полицейского, продавца или пожарного. Организаторы мероприятия выдали всем желающим форму и соответствующую амуницию, после чего будущие специалисты приступали к «работе»: «доктор» принимал пациентов, «полицейский» занимался расследованием преступлений, «пожарный» боролся с огнем. «Все маленькие девочки любят играть «в магазин» или «в больницу», и моя семилетняя Алиса, конечно, не исключение. Она в восторге от «Города профессий», здесь сбылась её давняя мечта – почти по-настоящему поработать продавцом, – рассказывает Михаил Голубев, водитель цеха «Подъёмно-транспортные механизмы». – Ребятишки выбегали из игровой комнаты взбудораженные и наперебой делились впечатлениями. Специалисты Службы управления персоналом стараются сделать праздники особенными, запоминающимися, и это им всегда удаётся». Для 104 школьников в возрасте от 7 до 14 лет в кинотеатре «Мега Синема» был организован просмотр красочного фильма «Аладдин» в формате 3D. «Моим дочкам, 10-летней Зинаиде и 12-летней Ксении, сказка очень понравилась. Они оживлённо обсуждали увиденное, восхищались нарядами восточных красавиц, – отмечает Георгий Тепляков, слесарь-ремонтник цеха «Помол сырья и клинкера». – Программы детских мероприятий на комбинате составляют с учетом интересов детей всех возрастов. Мои девочки до сих пор вспоминают игры в пейнтбол или лазертаг, которые ранее организовывал «Ангарскцемент». У нас на предприятии есть семьи, в которых по три-четыре ребёнка, и родителям не приходится ломать голову, как отметить праздник, чтобы весело было и дошколятам, и подросткам». Мероприятия в честь Дня защиты детей прошли и на горном переделе комбината – «Карьере Перевал», расположенном в Слюдянке. 1 июня 20 малышей побывали в клубе «Перевал», где их в течение двух часов развлекали клоуны. Дети участвовали в различных играх и конкурсах, получая в награду сладкие призы. Ребят постарше в тот же день пригласили в ДК «Железнодорожник»: 36 мальчишкам и девчонкам показали мультфильм «Весёлая ферма». «На нашем предприятии много замечательных традиций, в их числе – организация праздника в честь Международного дня защиты детей. Проводим его давно, но каждый раз стараемся придумать что-то необычное, найти интересные места. Новинка этого года – игра «Город профессий», – комментирует Дмитрий Киреев, генеральный директор АО «Ангарскцемент». – Благодаря таким мероприятиям семьи цементников могут весело и с пользой провести время, почувствовать заботу и внимание со стороны предприятия. Реализацию социальной программы, направленной на поддержку работников АО «Ангарскцемент» и их детей, мы продолжим в любой экономической ситуации». По сообщению пресс-службы АО «Ангарскцемент» ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: View the discussion thread.