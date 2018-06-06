АО «Ангарскцемент» организовало для дошколят праздники, приуроченные к Дню защиты детей

Ангарск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В честь Международного дня защиты детей АО «Ангарскцемент» организовало традиционные праздники для ребят, родители которых трудятся на комбинате. Специалисты службы управления персоналом подготовили мероприятия для мальчишек и девчонок разного возраста.

30 мая более 60 малышей посетили игровую комнату «Джунгли», где их встретила аниматор Скай. Персонаж мультфильма «Щенячий патруль» пригласила дошколят принять участие в подвижных играх, к ним с удовольствием присоединились родители. Под присмотром воспитателей в «Джунглях» каждый ребёнок смог найти развлечение по душе: покорить лабиринт, побегать, освоить новые игрушки. Особую радость у детей вызвали волшебные перевоплощения: специалист по аквагриму превратил мальчишек и девчонок в известных сказочных героев. Завершило праздник шоу с мыльными пузырями и дискотекой.

31 мая 90 школьников в возрасте от 7 до 14 лет смотрели в кинотеатре «Мега Синема» мультфильм «Садко» в формате 3D.

«Вместе с тремя дочками часто бываю на праздниках «Ангарскцемента», и каждый раз сотрудникам Отдела управления персоналом удаётся придумать что-то новое, найти интересные места, подготовить хорошую программу мероприятий. Так, раньше детям старше семи лет предлагали поиграть в пейнтбол или лазертаг, а в этом году они смотрели мультфильм. Ребята смеялись и искренне переживали за героев, оживлённо обсуждали увиденное. Разделив детей на группы, организаторы пригласили их на утренний и вечерний сеансы. Это, безусловно, удобно для родителей, многие из которых работают посменно», – поделился впечатлениями главный энергетик АО «Ангарскцемент» Алексей Гриб.

Мероприятия в честь Дня защиты детей прошли и на горном переделе комбината – «Карьере Перевал», расположенном в Слюдянке. 31 мая 37 малышей побывали в клубе «Перевал», где их в течение двух часов развлекали клоуны. Дети участвовали в различных играх и конкурсах, получая в награду сладкие призы. Праздник для самых маленьких закончился просмотром десятиминутного мультфильма. Ребят постарше в тот же день пригласили в ДК «Железнодорожник». Здесь для 48 мальчишек и девчонок был организован показ мультфильма «Смешарики. Дежавю».

«Мы благодарны «Ангарскцементу» за то, что наши ребятишки вместе отмечают День защиты детей, встречают лето ярко и весело. Не у каждого в нашей стране есть такая возможность, – подчеркнула заведующая подразделением «ОТК и Лаборатория» «Карьера Перевал» Екатерина Зорина. – Специалисты Службы управления персоналом продумывают каждую мелочь, стараясь сделать праздник особенным и запоминающимся. Мои дети, 6-летняя Алина и 12-летний Никита, смотрели мультфильм. Несмотря на разницу в возрасте, он им обоим понравился».

«Праздник в честь Международного дня защиты детей позволяет семьям цементников интересно и с пользой провести время, почувствовать приход лета, ощутить заботу и внимание со стороны предприятия, – прокомментировал генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев. – Мы продолжаем реализацию социальной программы, направленной на поддержку работников АО «Ангарскцемент» и их детей: несмотря на спад в строительной отрасли, проводим все запланированные мероприятия».

По сообщению пресс-службы АО «Ангарскцемент»