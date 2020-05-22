АО «Ангарскцемент» организовало поздравление фронтовика и тружеников тыла

Ангарск, 23.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне АО «Ангарскцемент» организовало поздравление фронтовика и восьми тружеников тыла, ранее трудившихся на комбинате. В этом году все герои завода и горного передела «Карьер Перевал» принимали поздравления на дому.

– К сожалению, из-за угрозы распространения коронавируса мы не можем пригласить наших дорогих ветеранов на завод для традиционного чаепития. Раньше мы посещали только тех, кто не может присутствовать на заводских мероприятиях в связи с состоянием здоровья, теперь эта практика нам пригодилась. Конечно, вручение подарков осуществлялось с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Пожилые люди очень радовались, благодарили за проявленное к ним внимание, передавали работникам завода приветы.

Мы, в свою очередь, пообещали: как только карантин закончится, традиционное чаепитие состоится!, – рассказала начальник отдела управления персоналом АО «Ангарскцемент» Татьяна Захарова.

Пожилым людям вручили цветы, конфеты, поздравительные открытки и наборы продуктов. Все представители военного поколения получили материальную помощь от предприятия и от благотворительного фонда «Ангарскцемент», который формируется из ежемесячных добровольных взносов сотрудников комбината.

– Чествование представителей военного поколения – святая традиция нашего предприятия, которую ничто не может нарушить. Мы гордимся тем, что эти люди после окончания войны выбрали профессию цементника, они – живая история завода и страны. Они являются незыблемым примером стойкости и жизнелюбия, - примером, который всем нам необходим в нынешней ситуации распространения COVID-19, когда мир меняется на глазах. Сохраняя память о подвигах, которые фронтовики и труженики тыла совершили ради будущей светлой жизни, мы можем противостоять новым угрозам, – подчеркнул генеральный директор АО «Ангарскцемент» Дмитрий Киреев.

По сообщению пресс-службы АО «Ангарскцемент»