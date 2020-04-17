Артем Лобков: Бессмертный полк может пройти в другом формате

Иркутская область, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В условиях пандемии коронавируса необходимы новые форматы проведения торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, заявил зампредседателя комитета по здравоохранению ЗС Иркутской области, член регионального политсовета «Единой России» Артем Лобков. Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, решение перенести Парад Победы и другие праздничные мероприятия с 9 Мая на более поздний срок – сложное, но оправданное. В сложившихся условиях безусловный приоритет – жизнь и здоровье людей. Как отметил Артем Лобков, традиционное шествие и парад Победы в текущей эпидемиологической ситуации подвергают в первую очередь ветеранов риску заражения. – День Победы – самый важный праздник в нашей стране. Это день, когда мы привыкли собираться вместе, чтобы принять участие в Параде Победы, отдать дань памяти героям, павшим на полях сражений Великой Отечественной войны. День, когда мы традиционно благодарим наших ветеранов за их героический подвиг, за то, что благодаря их отваге в бою, мы живем в мирное время. Невозможно переоценить символичность даты 9 мая, но нужно учитывать текущую непростую эпидобстановку в регионе, стране и мире. Считаю, сейчас мы должны обеспечить безопасность наших граждан, особенно ветеранов, уберечь их от заражения коронавирусом. Разумнее всего торжественные массовые мероприятия перенести на более позднюю дату или найти другие форматы, которые дают возможность соблюдения социальной дистанции. А привычное шествие пройдет, когда эпидемиологическая обстановка стабилизируется, – сказал Артем Лобков. Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что риски, связанные с пандемией коронавируса, пик которой еще не пройден, не позволяют начать сейчас подготовку к параду 9 мая, поэтому ее нужно перенести, как и другие мероприятия к 75-летию Победы. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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