Артем Лобков предложил в дальнейшем окончательно разрешить инвалидам дистанционное переосвидетельствование

Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» и Минтруд РФ упростили правила прохождения инвалидами медико-социальной экспертизы. Жителям Приангарья не нужно выходить из дома, подвергая опасности собственное здоровье и здоровье близких, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР. Автоматическое продление инвалидности на шесть месяцев предусмотрено тем гражданам, у кого срок очередного переосвидетельствования наступает в период с 1 марта по 1 октября 2020 года. Справка, подтверждающая факт установления степени утраты профессиональной трудоспособности, и программа реабилитации будут направляться гражданам заказным письмом. Сведения об установлении степени утраты профессиональной трудоспособности будут в трехдневный срок в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия направляться в Фонд социального страхования России. Временный порядок продиктован противоэпидемическими соображениями. Это позволит минимизировать социальные контакты граждан в период противодействия распространению коронавирусной инфекции – Опасность заражения коронавирусом обнажила многие проблемы, зревшие в нашей стране годами. Жаль, что оперативно подобные вопросы решаются только, когда появляются экстренные вызовы. Мы живем в 21 веке, но до сих пор эта процедура требует множества бумаг, времени, и личного присутствия. Дистанционное переосвидетельствование, безусловно, поможет людям, но остается еще немало сложностей в процедуре оформления инвалидности. Полученный опыт дистанционной работы в период карантина может позволить сделать более удобным обращения людей с ограниченными возможностями во МСЭ. Это важный шаг, в дальнейшем мы должны окончательно избавить людей от необходимости посещения многочисленных инстанций, – заявил член регионального политического совета партии «Единая Россия», заместитель председателя комитета по здравоохранению ЗС Артем Лобков. КООРДИНАТЫ: При возникновении вопросов обращаться к должностным лицам учреждения необходимо дистанционно: по почте (664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, 206, 3 этаж), на сайте учреждения , а также по двум многоканальным телефонам горячих линий в Иркутске (в рабочее время с 8.00 до 17.00): 8 (3952) 488-631, 488-362. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: артем лобков

единая россия

иркутская область Тэги: View the discussion thread.