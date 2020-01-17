Артем Лобков провел прием граждан в региональной общественной приемной ЕР в Иркутске

Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В региональной общественной приемной «Единой России» 16 января прием граждан провел депутат Законодательного собрания Иркутской области, заместитель председателя комитета по здравоохранению и социальной защите, член регионального политсовета «Единой России» Артем Лобков.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, первой к депутату обратилась сирота из Иркутска. Женщина попросила оказать ей содействие в получении жилья. Артем Лобков предложил заявительнице подготовить письменное обращение на его имя для решения жилищного вопроса совместно с министерством имущественных отношений Иркутской области.

Другой заявитель обратился с предложением о внесении корректировок в федеральный закон от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи», а именно по вопросу подачи документов для получения инвалидам, компенсации за лекарственные средства в более удобные сроки. Все, потому что многие граждане, получившие инвалидность, после срока подачи документов остаются без лекарственных средств и денежной компенсации. Для решения этого вопроса депутат предложил выйти с предложением в Законодательное собрание Иркутской области, а также обсудить его совместно с руководителем отделения ПФР по Иркутской области.

Общественные деятели иркутского микрорайона Первомайский обратились с вопросом о сроках строительства детской поликлиники в микрорайоне. Жители сообщили, что помещение имеющейся поликлиники для приема взрослых и детей очень маленькое, а условия оставляют желать лучшего. Депутатом проконсультировал их о процедуре согласования проектной-сметной документации. Этот вопрос будут держать на контроле. Также был задан вопрос о лекарственном обеспечении населения. Жители с диагнозом сахарный диабет не получают инсулин. По этому вопросу депутат предложил подготовить обращение в комитет по здравоохранению Законодательного собрания Иркутской области для оперативного его решения совместно с региональным Минздравом.

В рамках приема по телефону Артем Лобков дал разъяснения заявителю, обратившемуся с вопросом о порядке предоставления льгот ветеранам труда и инвалидам.