Артем Лобков возложил цветы к мемориалу «Вечный огонь Славы» по просьбе ветеранов Усть-Илимска

Усть-Илимск, 9.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Член регионального политического совета партии «Единая Россия» Артем Лобков 9 мая по просьбе ветеранов Усть-Илимска возложил букет гвоздик к мемориалу «Вечный огонь Славы» в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.

– Уважаемые устьилимцы! Дорогие ветераны войны, труженики тыла, дети войны! Поздравляю вас с 75-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной Войне! 9 мая – особенный праздник. Он всегда будет символом мужества, стойкости, патриотизма нашего народа в борьбе за свободу и независимость Родины, за освобождение мира от фашизма. Этот праздник объединяет все поколения нашей страны. Победа в Великой Отечественной войне принесла нашей многонациональной стране великую и неувядаемую славу, а всем нам – гордость за воинов-героев, победивших захватчиков, – обратился Артем Лобков к горожанам.

– Убежден, что память о Великой войне наш народ будет верно хранить и передавать из поколения в поколение. Пройдут годы, сменятся поколения, и все также День Победы останется символом мужества и отваги, твердости духа и искренней любви к Родине. Этот праздник объединяет всех нас и вдохновляет на новые свершения ради благополучия и процветания России! Уважаемые земляки, будем достойны подвига старшего поколения, сохраним истинную правду о войне, о героизме советского народа и передадим эту память потомкам, – сказал он.

Артем Лобков пожелал всем ветеранам здоровья, долголетия, заботы и внимания окружающих, а всем жителям Усть-Илимска и поселков Усть-Илимского района – мирного неба над головой, счастья, веры в себя, Иркутскую область и Россию.