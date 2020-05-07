Иркутск, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Артисты Музтеатра Загурского исполнили желание 11-летней Насти Прищеповой из Иркутска. Девочка – участник акции «Мечты победителей» Всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной». В год 75-летия Победы юная иркутянка хотела попасть на торжественный парад и послушать песни военных лет. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Из-за действующего в Иркутской области режима самоизоляции массовые торжественные мероприятия ко Дню Победы перенесены. Однако артисты музыкального театра нашли возможность исполнить для Насти песни военных лет – соблюдая все меры безопасности, приехали к школьнице и устроили небольшой концерт во дворе частного дома ее семьи. Прозвучали любимые песни прадеда Насти – «Катюша», «Смуглянка», «День Победы» – в исполнении солистов Ирины Мякишевой, Александра Айдарова, Никиты Мещерякова и Максима Беломестнова, который аккомпанировал на баяне.

Для Прищеповых юбилей Победы - личный праздник. Прадедушка Насти Василий Яковлевич Бородай родился 29 декабря 1921 года в Сталинградской области. Он воевал, в 1942 году попал в плен, а после освобождения продолжил службу. После ранения вновь отправился на фронт. В 1990 году Василий Яковлевич ушел из жизни.

В рамках акции «Мечты победителей» всероссийского благотворительного проекта «Мечтай со мной» исполняются нематериальные мечты ветеранов Великой Отечественной войны, бывших совершеннолетних узников фашизма, жителей блокадного Ленинграда, несовершеннолетних узников фашизма, вдов инвалидов и участников войны, детей войны, родственников ветеранов до 18 лет. Подробную информацию можно узнать на сайте проекта https://мечтыпобедителей.рф.