ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Общество
27.12.2019

Астрологи назвали главных неудачников 2020 года

Интернет, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Людей, рожденных под знаками Скорпиона, Овна, Стрельца и Рака, будут преследовать неудачи и разочарования в наступающем году. Такого мнения придерживаются астрологи, говорится в публикации, размещенной в отечественной блогосфере. Об этом сообщают argumenti.ru.

Для Скорпионов, которых отличает вспыльчивость и раздражительность, 2020-й должен сложиться особенно тяжело. Чтобы избежать опасных для себя последствий, представителям знака необходимо научиться контролировать эмоции.

Овнов в следующем году ждет ухудшение материального положения. Надеяться на повышение зарплаты и премию от руководства не стоит.

Стрельцам в 2020-м все будет действовать на нервы: семья, начальник, коллеги. Последние постараются осложнить жизнь представителям знака, говорится в гороскопе.

У многих Раков могут внезапно начаться проблемы в отношениях. Решить их можно будет только путем компромиссов, пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен».

Тэги:
 
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Другие новости раздела «Общество»:
Астрологи назвали главных неудачников 2020 года27.12.2019
Интернет, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Людей, рожденных под знаками Скорпиона, Овна, Стрельца и Рака, будут преследовать неудачи и разочарования в наступающем году. Такого мнения придерживаются астрологи, говорится в публикации, размещенной в отечественной блогосфере. Об этом сообщают argumenti.ru.
Оборудование кардиоцентра Иркутской областной больницы модернизируют в начале 2020 года26.12.2019
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутскую областную больницу в начале 2020 года планируется оснасить медоборудованием на 40 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
В Иркутской области в 2020 году планируют перевести Систему-112 на постоянную работу26.12.2019
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - МЧС России выдало положительное заключение о готовности Системы-112 Иркутской области к переводу с опытной эксплуатации в постоянную. До конца марта 2020 года в Минюсте России приказ Минкомсвязи о вводе Системы 112 в постоянную эксплуатацию будет зарегистрирован. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Началась экспертиза проектных заявок на конкурс «Территория РУСАЛа»26.12.2019
Москва, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, начал экспертизу грантовых заявок, поданных на конкурс проектов социальной программы «Территория РУСАЛа». Лучшие инициативы получат от компании финансовую поддержку до 50 млн рублей.
Что такое бирюзовая организация? 26.12.2019
Российская Федерация, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В последние годы много разговоров среди управленцев об идее и принципах бирюзовой компании, как способе создать бизнес будущего. В такой организации человек не будет ощущать себя мелким винтиком в механизме, а начнет чувствовать свою значимость. Во главе миссии компании будет стоять не жажда наживы, а общечеловеческие ценности.
«Помогать просто»: РУСАЛ поддержит социальные проекты Иркутской области и Красноярского края26.12.2019
2019-12-26-05-09-41
Иркутская область, Красноярский край, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проекты-победители ориентированы на оказание адресной и шефской помощи социально незащищенным гражданам, социальным учреждениям, организацию помощи pro bono, а также проведение образовательных мероприятий для волонтеров.
Сальмонеллу обнаружили в курятине СПК «Окинский»26.12.2019
2019-12-26-02-58-04
Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Возбудителя сальмонеллёза обнаружили инспекторы управления Роспотребнадзора по Иркутской области в пробах из цеха по убою птицы и переработке мяса СПК «Окинский». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Рынок Форекс: Работа брокера Adamant Finance 25.12.2019
----adamant-finance-
Интернет, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Возникновение большого количества различных брокерских организаций обуславливается возрастающей популярностью рынка Форекс. Многие участники торговли находят для себя здесь дополнительный заработок, а многие остаются навсегда и прибыль от проведенных сделок становится своего рода заработком. Однако, успех торговли во многом зависит от брокерской организации, с которой трейдер заключает договор. Сложность заключается именно в выборе надежного брокера с комфортными условиями для торговли.
От светодиодной елки до ватных ретро-игрушек – все об иркутском рынке новогодних атрибутов25.12.2019
2019-12-25-09-00-59
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Главный признак иркутского предновогодья – обилие такого сезонного товара, как елки, украшения для них, гирлянды, новогодний декор для дома, хлопушки и так далее. Во сколько иркутянам обойдется покупка елки, где и почем можно приобрести украшения для нее – все это в тексте Телеинформа.
В Иркутске на улице Урицкого открыли главную елку Правобережного округа25.12.2019
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Урицкого 24 декабря состоялся праздничный концерт «Пусть всем повезёт, или Остановка по требованию!», посвященный открытию главной ёлки Правобережного округа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
En+ Group к Новому году открыла ледовый городок в заливе Якоби25.12.2019
en-group-
Иркутск, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии, открыла к Новому году зимнюю зону отдыха в заливе Якоби, которая состоит из ледового лабиринта, ледяной елки в форме опоры ЛЭП, двух детских горок, а также арт-объекта в виде светящейся лампочки. Городок будет открыт всю зиму.
«Единая Россия» запустила в Усть-Кутском районе фотоконкурс «Новый год встречаем с новой книгой»25.12.2019
Усть-Кутский район, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Кутском районе стартовал конкурс «Новый год встречаем с новой книгой». Организатором конкурса выступило Усть-Кутское местное отделение партии «Единая Россия» совместно с межпоселенческой библиотекой.
Новости гемблинга: В Испании признали лудоманию психическим расстройством, игровые автоматы онлайн набирают популярность24.12.2019
2019-12-24-15-52-40
Испания, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Недавно, игорным регулятором Испании была пересмотрена Программа внедрения принципов ответственного гемблинга на 2020 год. Теперь игорная зависимость будет квалифицироваться как психологическое расстройство.
Победитель новогоднего марафона РУСАЛа в Братске выиграл шестизначную сумму24.12.2019
2019-12-24-13-32-46
Братск, Москва, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Верим в чудо, творим чудо!» – традиционный новогодний марафон РУСАЛа завершился. Накануне его участники защитили благотворительные проекты. Победитель получил сертификат на шестизначную сумму.  
Роспотребнадзор Приангарья рассказал, как правильно выбрать красную икру25.12.2019
2019-12-24-10-31-12
Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Специалисты Роспотребнадзора советуют при выборе красной икры обратить внимание на несколько моментов, чтобы приобрести качественный и безопасный продукт. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
С нового года в России введут пенсии для цирковых животных25.12.2019
Москва, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Пенсии за выслугу лет будут введены в России для цирковых животных с 2020 года. Как сообщил председатель комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, их будут обеспечивать пожизненным содержанием в достойных условиях, пишут argumenti.ru.
Определены места для запуска новогодних фейерверков в Иркутске24.12.2019
Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске определены места проведения праздничных фейерверков в новогодние праздники с 30 декабря 2019 года по 9 января 2020 года.
В Иркутске открыли мемориальную доску Почетному гражданину города Елизавете Патрушевой24.12.2019
Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 декабря состоялось торжественное открытие мемориальной доски Почетному гражданину города Елизавете Патрушевой.
Виды имплантации зубов, плюсы и минусы24.12.2019
2019-12-24-05-25-33
Российская Федерация, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Решить проблему отсутствующих зубов можно по-разному: установка мостовидных конструкций, съемных или несъемных протезов. Однако только протезирование зубов на дентальных имплантах позволяет людям, решившимся на этот шаг, вернуть себе полноценное качество жизни и красивую улыбку. Импланты, не требуя замены, служат долгими десятилетиями (в отличие от других протезов) и главное - несут полноценную жевательную нагрузку и не способствуют деформациям кости челюсти. Выбор в пользу имплантации очевиден - по крайней мере для человека, заботящегося о своем здоровье и имидже.
На страже экологии: иркутские эксперты – об осознанном потреблении, запрете на пластик и менталитете россиян24.12.2019
2019-12-24-05-05-24
Иркутск, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В России из года в год набирает обороты экологическое движение. Всё больше людей пополняет ряды защитников природы и окружающей среды, проблематика, по крайней мере пока хотя бы на словах, привлекает и внимание федеральных властей. Стал ли переломным 2019 год? С таким вопросом к иркутским экспертам обратился Телеинформ.
На Кремлевскую елку отправились 82 юных жителя Приангарья24.12.2019
Иркутская область, Москва, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Делегация Иркутской области, в которую входит 82 ребенка, 24 декабря отправилась в Москву, где традиционно примет участие в общероссийской новогодней елке в Государственном кремлевском дворце.
Роспотребнадзор: в Приангарье за неделю заболели гриппом три человека24.12.2019
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 16 по 22 декабря зарегистрировано 16 тысяч 147 обращений за медицинской помощью с признаками ОРВИ, в том числе заболели 12 тысяч 230 детей. Лабораторно подтвержден диагноз грипп у троих человек.
Особый противопожарный режим введут в Иркутской области с 27 декабря по 9 января24.12.2019
Иркутская область, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 27 декабря по 9 января 2020 года будет введен особый противопожарный режим. Соответствующее решение принято на совместном заседании областных комиссий по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и по делам несовершеннолетних и защите их прав.
СМИ: испанец намерен проехать от Магадана до Иркутска на велосипеде24.12.2019
Москва, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Испанский путешественник-велосипедист Хосе Андрес Абьян Пахарес намерен преодолеть маршрут от Магадана до Иркутска на велосипеде, сообщает РИА Новости.
СМИ: с якутского шамана Александра Габышева сняли подписку о невыезде24.12.2019
Якутия, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Подписку о невыезде сняли с якутского шамана Александра Габышева – он остается в уголовном деле в качестве подозреваемого, сообщает «Росбалт» со ссылкой на адвоката Ольгу Тимофееву.
Негативные эмоции перед Новым годом – как с ними бороться?24.12.2019
Интернет, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Психолог Дарья Волохова рассказала, что в конце года многие начинают подводить итоги и подсчитывать свои достижения, что не всегда приносит положительные эмоции.
Байкальский Дед Мороз принял участие в открытии городской елки в Тулуне24.12.2019
2019-12-23-11-20-52
Тулун, Слюдянка, 24.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский Дед Мороз 22 декабря принял участие в открытии главной елки в Тулуне – территории, наиболее пострадавшей во время наводнения в Иркутской области летом 2019 года.
Новый год для всех и каждого – благотворительный фонд Юрия Тена продолжает акцию «Подари ребенку радость»23.12.2019
2019-12-23-09-11-11
Иркутск, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный фонд имени Юрия Тена совместно со студентами продолжает акцию «Подари ребенку радость».
В 2020 году россиян ждет 26 праздничных дней23.12.2019
Москва, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новогодние каникулы продлятся в 2020 году с 1 по 8 января, а майские – с 1-го по 5-е и с 9-го по 11-е.
Соболезнования родным и близким рабочих, погибших в Тулуне, выразил Игорь Кобзев23.12.2019
Тулун, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев от имени жителей Приангарья и регионального правительства выразил соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обвала грунта во время проведения земляных работ на улице Песочная в Тулуне 20 декабря 2019 года.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников23.12.2019
Иркутская область, 23.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Иркутские католики отпразднуют Рождество в ночь с 24 на 25 декабря22.12.2019
Иркутск, 22.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Католики всего мира отмечают Рождество 25 декабря. Праздничным этот день будет и для небольшой католической общины Иркутска.
В Иркутской области в 2020 и 2021 году откроются четыре амбулаторных центра диализа21.12.2019
Иркутская область, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в 2020 и 2021 году откроются четыре амбулаторных центра диализа. Сведения об этом содержатся в «Дорожной карте» Минздрава Иркутской области по развитию диализной службы в регионе до 2021 года.
Иркутян 22 декабря зовут на благотворительную рождественскую ярмарку в Галерее «Rеvолюция»21.12.2019
Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 декабря в Галерее «Rеvолюция» пройдет благотворительная рождественская ярмарка. Мероприятие начнется в 16:00, сообщают организаторы.
Эксперты портала Superjob.ru выяснили, чем запомнился иркутянам 2019 год21.12.2019
Иркутск, 21.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Исследовательский центр портала Superjob.ru выяснил, чем запомнился уходящий 2019 год россиянам. В декабре эксперты попросили жителей крупных городов назвать наиболее важные события. Иркутяне составили свой топ.
Читать все новости раздела «Общество»
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске