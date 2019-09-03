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03.09.2019

Авито: иркутянки чаще всего покупают самый маленький размер бюстгальтера

Иркутск, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Авито к 105-летию со дня изобретения бюстгальтера выяснил, в каких городах России какой размер этого предмета гардероба покупают чаще. Оказалось, что в Иркутске самый популярный размер бюстгальтера – 70А. В среднем При этом самый распространенный объем его чашки среди всех россиянок – B.

Как отмечается, Екатеринбург также оказался среди городов, где живут обладательницы самого скромного размера груди – там популярнее всего размер 75А.

По данным Авито, в 2019 году жительницы 23 крупнейших городов страны чаще всего выбирали бюстгальтеры размера D, что на два размера больше, чем в целом по России. В Саратове и Ульяновске, например, наиболее «ходовым» стал размер 90D.

Женское белье с чашкой B оказалось вторым по популярности среди жительниц мегаполисов: его предпочитают в восьми крупнейших городах, например, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Самаре. Белье третьего размера – C – выбирают жительницы Ижевска, Краснодара и Челябинска. В целом по России самый популярный размер бюстгальтера оказался 75В, а его средняя стоимость составила 1110 рублей.

В среднем жительницы Иркутска в 2019 году тратили на покупку белья примерно 700 рублей. Выше всего средний ценник на белье в Ростове-на-Дону – около 2000 рублей. Следом идут жительницы Москвы также с «четверкой» – в среднем 1260 рублей. На третьем месте оказались самарчанки. В этом городе, где лидирует второй размер бюстгальтера, в среднем жительницы тратят на данный предмет гардероба 1120 рублей.

Меньше всего на покупку такого предмета белья тратят жительницы Нижнего Новгорода – в среднем 620 рублей; самый распространенный размер бюстгальтера здесь B. На втором месте оказалась Тюмень, где чаще выбирают размер D – в среднем здесь тратят 650 рублей за один бюстгальтер. На третьей позиции оказались Тольятти, Пермь и Волгоград, где покупка белья обходится в среднем в 660 рублей.

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