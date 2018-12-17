Авито: самый популярный детский костюм в Иркутске на Новый год – снежинка, самый дорогой – пират

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты Авито проанализировали рынок самых популярных детских костюмов для новогодних утренников в Иркутске – средняя цена составила 906 рублей. Снежинки возглавили топ самых популярных образов, за ними идут пираты и волки. Самым доступным стал образ индейца (509 рублей), а самым дорогим – пирата (1247 рублей).

Для сравнения, в целом по России средний новогодний костюм для ребенка обойдется в 952 рубля, в столице – в 1504.

Как сообщает пресс-служба компании, Иркутск вошел в ТОП-10 городов, в которых самым популярным стал новогодний костюм снежинки (27%). На долю пиратов пришелся 21% запросов на Авито, волкам досталось 12%. Среди костюмов для девочек также относительно популярны образы лисичек и фей (10% на двоих). Кстати, меньше всего пользуются спросом костюмы индейцев (1%).

– Говоря о спросе, необходимо иметь в виду, что речь идет о переходах по ссылке «показать номер» или «написать сообщение» на сайте Авито, – поясняют эксперты компании.