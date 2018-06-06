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07.06.2018

Байкальск – самый дешёвый малый город для путешествий на День России

Байкальск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Байкальск назвали одним из самых популярных малых городов для путешествий на День России. Об этом сообщает туристический сервис Tvil.ru.

По данным Tvil.ru, туристы бронируют отдых в Байкальске в праздничные выходные июня в среднем на три ночи и потратят на проживание 1,6 тысяч рублей в сутки. Отдых недалеко от Байкала, кстати, будет стоить дешевле, чем в других малых городах России, вошедших в топ-5.

Так, например, бронь жилья на семью карельской Сортвале в сутки обойдётся в 2,8 тысяч рублей, а в Суздале – 4,5 тысячи. В ярославском Мышкине остановиться можно за 2,1 тысячи, а в Ростове Великом – за 2,3 тысячи рублей.

Кстати, 11 июня в Байкальске официально откроется туристический сезон в Южном Прибайкалье. В этот день на базе горнолыжного курорта «Гора Соболиная» проведут фестиваль «Территория лета». Вход на мероприятие свободный, начало в 12:00.

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