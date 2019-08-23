Байкальск вошел в ТОП-5 городов для отдыха на озерах в выходные

Байкальск, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые популярные города на озерах, которые выбирали туристы для отдыха в летние выходные в 2019 году. Байкальск на озере Байкал занял пятое место в первой шестерке.

Согласно информации аналитиков, лидируют по популярности отдыха в летние выходные озера Селигер в Тверской области, Банное в Башкирии, Ладожское озеро в Республике Карелия, соленые озера Оренбуржья и Яровое в Алтайском крае. В первую шестерку городов на озерах, кроме Байкальска, вошли Осташков, Банное, Лахденпохья, Соль-Илецк, и Яровое.

По данным Tvil.ru, туристы бронировали отдых на озерах летние субботы и воскресения на период от 1,9 до 2,5 ночи и тратили на аренду жилья от 1,7 до 7,3 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдыхать в выходные на озерах в Соль-Илецке, дороже – в Лахденпохье. В Байкальске туристы арендовали жилье в среднем на две ночи по цене 3,7 тысячи рублей в сутки.

Рейтинг подготовлен по данным анализа оплаченных заявок (броней) жилья туристами для проживания с 1 июня по 31 августа 2019 года.