Иркутская область, 24.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский Дед Мороз вошел в десятку лучших в России. Исследование провели аналитическое агентство «Смыслография» и коммуникационное агентство «АГТ» уже в четвертый раз. Специалисты анализировали освещение новогодних персонажей в СМИ, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на региональное Агентство по туризму.

Безусловное лидерство по итогам 2019 года по-прежнему у Деда Мороза из Великого Устюга, который чуть сократил свое медиаприсутствие (213 тысяч сообщений в 2019 году, 216 тысяч - в 2018 году) и Снегурочки из Костромы (112 тысяч сообщений в 2019 году, 111 тысяч - в 2018 году).

Байкальский Дед Мороз, занявший десятое место в рейтинге, на треть увеличил свою известность в российских медиа за счет проведения Фестиваля зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала» с приглашением не только российских, но и зарубежных новогодних персонажей.

В первую десятку рейтинга также вошли Морозко (Нижегородская область), Тол Бабай (Удмуртия), Кыш Бабай (Татарстан), Мороз Иванович (Новосибирская область), Чысхаан (Якутия), Паккайне (Карелия), Талви Укко (Карелия).

Байкальский Дед Мороз входит в топ-10 рейтинга упоминаний в СМИ сказочных персонажей уже третий год подряд. Руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина отметила, что это подтверждает популярность сказочного персонажа у жителей и гостей региона и говорит о постоянном развитии проекта.

Напомним, что в ноябре Байкальский Дед Мороз принял участие в торжественной церемонии вручения зимним волшебникам паспортов «Сказочной России» в Великом Устюге, а также получил диплом победителя первой в России премии «Сказка года» в номинации «Главный герой Нового года». В начале марта байкальский волшебник ждет своих коллег в Слюдянке на межрегиональном фестивале зимних волшебников «Ледяная сказка Байкала».

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Проект «Байкальский Дед Мороз» реализуется в Слюдянке с 2005 года. В начала 2017 года отмечен на «Сказочной карте России». У проекта есть легенда и своя песня. Ежегодно в декабре проводится праздник – День рождения Байкальского Деда Мороза. Сказочный персонаж принимает участие в общероссийских региональных праздниках: международном туристическом форуме «Большой Урал», межрегиональном фестивале «Сказочные герои на родине Тол Бабая» в Удмуртии, сказочном «Сагаалгане» в Бурятии, дне рождения Карельского Морозца Паккайне.