Иркутск, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкерский крестный ход состоится 15 сентября в Иркутске. Об этом сообщают организаторы в группе в соцсетях.

Сбор колонны намечен на 9:00 на территории храма Святого Александра Невского на Якоби. Там все желающие установят флаги и хоругви, пройдет молебен и освящение мототехники.

Стартуют участники крестного хода в 10:00 по маршруту от храма, затем через плотину, проедут улицу Байкальская, затем на сквер имени Кирова, а оттуда по улице Сурнова на Александровский тракт, а уже по нему до Храма Спаса Нерукотворного Образа в селе Урик. Обратно колонна вернется тем же маршрутом и финиширует у храма Александра Невского.