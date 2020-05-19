Бесплатными масками обеспечат воспитателей дежурных групп детских садов Иркутской области

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 20 мая в Иркутской области начал действовать обязательный масочный режим. В связи с этим министерство социального развития, опеки и попечительства региона бесплатно раздаст более 2 миллионов масок, сообщает пресс-служба губернатора.

С 20 мая средствами защиты начали обеспечивать сотрудников образовательных учреждений, которые работают в период режима повышенной готовности. 650 тысяч масок передадут из регионального министерства социального развития, опеки и попечительства для педагогов. Ими обеспечат воспитателей дежурных групп области и преподавателей школ, которые будут присутствовать на едином государственном экзамене.

Сегодня первые маски начали раздавать сотрудникам дошкольных учреждений. Дежурные группы в детских садах были организованы для воспитанников, чьи родители работают на предприятиях, на которые не распространялся указ о введении режима самоизоляции. Всего в Иркутской области работает 425 детских садов. В них организованы 1144 дежурные группы, которые посещает в общей сложности 12 тысяч 843 ребенка.

Также бесплатно средства защиты получат педагоги, которые будут присутствовать при проведении ЕГЭ. Пунктов сдачи экзаменов в регионе будет 85. Масками обеспечат более 30 тысяч учителей.

Кроме того, министерство по молодежной политике Приангарья совместно с волонтерами организует доставку масок в те муниципальные образования области, где зафиксированы случаи COVID-19. Там граждане старше 60 лет смогут получить средства защиты бесплатно через отделы по молодежной политике.

В областном центре организована бесплатная выдача средств индивидуальной защиты для людей старше 60 лет. Для этих нужд министерство по молодежной политике региона предоставило администрации города 20 тысяч лицевых медицинских масок.

Напомним, первую партию средств защиты начали выдавать с субботы 16 мая. Масками сотрудники министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области бесплатно обеспечивают своих подопечных – тех, кто является получателями социальных услуг. Таких в области 21,3 тысячи человек. Это люди старше 60 лет, а также семьи, находящиеся в социально опасном положении и в трудной жизненной ситуации. Планируется обеспечить масками беременных женщин (для них средства защиты будут переданы через министерство здравоохранения) и призывников (маски им выдадут военкоматы).