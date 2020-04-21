«Бессмертный полк» в Иркутской области из-за коронавируса переведут в онлайн

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в начале мая начнёт работу онлайн-фотовыставка, посвящённая народному шествию «Бессмертный полк». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

На онлайн-фотовыставке будут представлены работы известного иркутского фотографа Анатолия Бызова. Это снимки, которые автор, член Союза фотохудожников России делал во время проведения «Бессмертного полка» в Иркутске на протяжении шести лет.

Разместится онлайн-выставка на портале общественного движения волонтерыпобеды.рф . Помощь в организации выставки предложило министерство культуры и архивов Иркутской области: сайты подведомственных ему учреждений также станут площадками для трансляции в режиме онлайн.

По окончании режима самоизоляции автор фотографий Анатолий Бызов планирует продемонстрировать эту выставку в живом формате на базе Иркутского областного краеведческого музея.