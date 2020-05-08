«Бессмертный полк» в связи с эпидемиологической ситуацией в Иркутской области прошел в новом формате

Иркутская область, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В условиях пандемии коронавируса всем массовым мероприятиям в стране, которые связаны с празднованием юбилея Победы, найдены новые форматы, чтобы выразить благодарность поколению победителей. Для участия в акции «Бессмертный полк – в каждом доме» жителям предложили разместить на своих окнах фотографии родственников, сражавшихся за Родину в Великой Отечественной войне. Каждый из нас смог внести частичку своей памяти о ветеранах, сообщает пресс-служба реготделения партии «Единая Россия».

Целью акции стало стремление во что бы то ни стало не дать забыть новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне в истории человечества, чьими наследниками мы остаёмся, кем должны гордиться и помнить.

Также при участии неравнодушных жителей округа, бизнесменов и депутата думы Иркутска Алексея Распутина в предместье Рабочее в рамках акции «Бессмертный полк» в ТЦ «ТоргСервис»(ул. Зимняя, 1а) и в школе №66 до конца июня проходят выставки военных фотографий.

– Поблекшие снимки прошлых лет ценны, как никогда – на них лица наших дедушек и бабушек, которые подарили мир на столетия, – рассказал член Иркутского регионального политического совета партии «Единая Россия» Алексей Распутин.

Акция «Бессмертный полк» – это возможность прикоснуться к истории своей семьи, вспомнить своих родных и близких, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, кто ковал победу на фронте и в тылу, и внес неоценимый вклад в будущее каждого человека. В каждом доме, в каждой семье были и навсегда останутся свои герои Великой Отечественной войны.

Также в Приангарье прошла акция «Окна Победы». Жители области выразили благодарность поколению победителей, украсив окна своих квартир рисунками на военную тематику, георгиевскими ленточками, а также поздравлениями.

Акция «Окна Победы» проводилась на всей территории России. Такой формат был выбран в связи с тем, что из-за распространения коронавируса и необходимости соблюдать режим самоизоляции были отменены все массовые мероприятия ко Дню Победы, в том числе шествие Бессмертного полка и парады.

Кроме того, в ночь с 9 на 10 мая в самых разных уголках Иркутской области в память о героях войны, которые прошли тяжелейшие испытания во имя мира на родной земле, в окнах домов зажглись свечи и фонарики. Зажжение свечи является символическим воплощением поминания – памяти об ушедших людях и прошедших событиях.

В Иркутской области фотографии в социальных сетях участники акции сопровождают хештегом #ОкнаПобеды #ЗнатьЧтобыПомнить #ГеографияПодвига38 #ГодПамятиИСлавы.