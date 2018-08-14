|Общество
|14.08.2018
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Безопасность и эстетика: советы по выбору и установке дверного глазка
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Российская Федерация, 14.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Дверной глазок – обязательный атрибут входной двери в квартире или жилом доме. Этот простой элемент обеспечивает дополнительную защиту имущества и позволяет обезопасить себя при выходе из помещения. Изделия, представленные в магазинах дверной фурнитуры, классифицируются по размерам, материалам изготовления – эти параметры существенно влияют на функциональность и срок службы глазков.
Разновидности изделий
Стандартные глазки обеспечивают угол обзора 180 градусов – как правило, для владельцев квартир этого достаточно. Однако если вы хотите максимально защитить свое жилье, рекомендуется обратить внимание на усовершенствованные модели:
Особенности установки дверного глазка
Монтаж элемента не требует специфических навыков и знаний. Если на двери есть специальное отверстие для глазка, процесс занимает считанные минуты. В противном случае, потребуется выполнить следующие действия:
При монтаже современных моделей, таких, как видеоглазки, может потребоваться помощь специалиста.
Выбор дверного глазка
При покупке изделия следует учитывать, из какого материала оно изготовлено. В быту чаще всего применяются дверные глазки со стеклянной и пластиковой оптикой. Аксессуары из стекла считаются наиболее практичными, благодаря следующим характеристикам:
Однако стекло по сравнению с пластиком – более хрупкий материал, требующий аккуратной эксплуатации. Кроме того, цены аксессуаров с пластиковой оправой немного ниже.
Корпус дверного глазка производится из пластика или металла. Металлические детали признаны самыми надежными – они не деформируются под воздействием температурных перепадов./p> >Неотъемлемая часть многих моделей – задвижка. Эта деталь выполняет функцию дополнительной защиты: не позволяет наблюдателям снаружи определить, присутствует ли кто-нибудь в помещении, и не допускает проникновения света извне.
Среди изготовителей дверных глазков сложно выделить лидера – существует множество российских и иностранных брендов, которые хорошо зарекомендовали себя на международном рынке. Компания Trade Lock предлагает только сертифицированную продукцию от крупнейших производителей дверной фурнитуры. Изделия рассчитаны на широкий круг потребителей, поэтому вы всегда сможете купить надежный дверной глазок с учетом требований и финансовых возможностей.
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