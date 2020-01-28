Биологи заявили, что эпидемия коронавируса только начинается

Интернет, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Китайские биологи из Академии наук КНР начали исследование генома коронавируса 2019-nCoV и пришли к неутешительным результатам.

По их словам, болезнь началась совсем недавно, и ей еще предстоит развитие, пишут argumenti.ru .

«Наши расчеты показывают, что эпидемия началась примерно за 32 дня до того, как был собран последний образец 2019-nCoV, что произошло 18 января», – рассказали специалисты.

Они подчеркнули, что вирус новый для человека, он еще не успел мутировать. Это означает, что вспышка эпидемии находится на ранней стадии. Также биологи отметили, что коронавирус распространялся очень быстро, пока государство не предприняло ряд сдерживающих мер.