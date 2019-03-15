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17.03.2019

Бывший детский лагерь в Шелехове переоборудуют в социально-оздоровительный центр

Шелехов, 17.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект преобразования бывшего детского летнего лагеря «Металлург» в социально-оздоровительный центр «Олхинский» в Шелехове планируется подготовить к концу 2019 года, сообщает RosTender.info.

Центр «Олхинский» будет находиться в ведении реабилитационного центра «Шелеховский». План мероприятий по его созданию был утвержден 18 декабря 2018 года министром социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Объявлен тендер по выбору организации, которая возьмет на себя обследование корпусов и подготовку проекта реконструкции.

Лагерь «Металлург» был построен на берегу реки Олха в 1970 годы. Проектом необходимо предусмотреть строительство новых корпусов или реконструкцию старых, где будут созданы условия для отдыха семей с детьми-инвалидами, граждан пожилого возраста, реабилитации инвалидов старше 18 лет с ментальными нарушениями, передвигающихся на креслах-колясках.

Центр сможет вмещать 189 человек. Гости смогут жить и питаться здесь, получать доврачебную и психологическую помощи, заниматься адаптивной физической культурой и спортом на спортивных площадках, в парках и бассейнах.

На подготовку проекта из бюджета Иркутской области выделено 10 млн рублей. Заказчиком работ выступает Реабилитационный центр «Шелеховский». Заявки от участников тендера принимаются до 29 марта, победителя назовут 2 апреля.

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