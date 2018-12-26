Благодарности Заксобрания получили спасатели Приангарья, отличившиеся на службе

Иркутская область, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - За многолетнюю безупречную службу, высокий профессионализм, достигнутые успехи по защите населения и территорий Иркутской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера спикер ЗС Приангарья Сергей Сокол наградил благодарностью председателя областного парламента четырех сотрудников ГУ МЧС по Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ЗС, церемония награждения отличившихся спасателей и пожарных прошла в рамках празднования Дня спасателя Российской Федерации.

– Вы много раз доказывали свое безупречное мастерство и компетентность, справлялись с самыми сложными ситуациями и выходя из них. На вашем счету тысяч спасенных человеческих жизней, – подчеркнул Сергей Сокол, выступая на торжественном собрании. – При такой четкой и безупречной организации работы как у вас и слаженности всей команды можно гарантировать результат.

Благодарностями наградили старшего пожарного-радиотелефониста пожарно-спасательной части №10 ФГКУ «3 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области» Артема Богданова, командира отделения пожарно-спасательной части №49 ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области» Вячеслава Липатова, пожарного пожарно-спасательной части №47 ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области» Семена Говорова, пожарного пожарно-спасательной части №48 ФГКУ «2 отряд федеральной противопожарной службы по Иркутской области» Александра Полещука. Также Сергей Сокол вручил приветственный адрес начальнику ГУ МЧС России по Иркутской области, генерал-майору внутренней службы Валентину Нелюбову.

Отдельные слова благодарности и признательности спикер Заксобрания выразил ветеранам МЧС, чьи жизнь и работа служили примером преданности профессии спасателя и являются ориентиром для молодого поколения сотрудников МЧС.

– От имени депутатов областного парламента и от себя лично хочу искренне пожелать вам всем крепкого здоровья, благополучия и удачи! Уверен, что ваши уникальные знания и бесценный опыт будут и впредь служить интересам региона и всей страны, – отметил Сергей Сокол, обращаясь к присутствующим в зале.