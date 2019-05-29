|Общество
|30.05.2019
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Благодаря Фонду Андрея Чернышева при библиотеках Братского района открываются летние читальные залы
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Братский район, 30.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Продолжается реализация социального проекта «Новая библиотека как центр семейной помощи», который в конце прошлого года был удостоен президентского гранта в размере 1 млн рублей. Для участия в федеральном конкурсе проект подготовили специалисты Фонда Андрея Чернышева «Сибирский Характер».
Инициатива направлена на поддержание интереса подрастающего поколения к чтению и реализуется в десяти поселениях Братского района. Уже приобретены и переданы в поселения новые книги, мебель, оргтехника.
Для сотрудников библиотек проведен обучающий семинар о новых формах работы. Теперь для сельских читателей будут организованы семейные литературные программы, тематические встречи, викторины и интеллектуальные игры.
В минувшие выходные при библиотеках Кузнецовки и Турмы открылись первые летние читальные залы. Торжественные события с играми, театрализованными представлениями ожидаются и в остальных поселениях, участвующих в проекте.
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