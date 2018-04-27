Благотворительный фестиваль депутата думы Иркутска Алексея Распутина посетили более 600 человек

Иркутск, 27.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Более 600 человек приняли участие в работе «Фестиваля добрых дел», организованного Благотворительным фондом депутата Алексея Распутина. Организаторам удалось собрать почти 60 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба думы Иркутска, эти средства аккумулированы на счету фонда. После того как сумма достигнет 164 тысяч рублей будет закуплен параподиум для больного ребенка – специальный ортопедический аппарат для поддержания осанки.

Помимо прочих мероприятий состоялись обмен книгами и вещами. Часть вещей передана в благотворительный магазин, часть будет передана организации «Мамочки и папочки», которая работает с многодетными семьями и оказывает помощь семьям погорельцев. В рамках акции «Аллея детства», организованной советом матерей лицея-интерната №1, продано более 100 детских работ, вклад в общую копилку сбора составил 6,3 тысячи рублей.

«Иркутский Арбат» провел 17 бесплатных мастер-классов для всех желающих, представил более 40 точек продажи рукодельных товаров и увеличил общую копилку сбора на 4 тысячи рублей. Открытки с теплыми пожеланиями от иркутян отправлены кураторам проекта «Старость в радость. Алтайский край». Подарки с записками внутри также переданы Куйбышевской организации инвалидов Иркутска. Благотворительный сундучок «Жить вкусно!» заполнили до краев, затем волонтеры развезли продуктовые наборы малоимущим семьям Иркутска. Десять пакетов собранного пластика отправлено на вторичную переработку.

– Благотворительный праздник получился по-настоящему семейным и уютным. Считаю, что наш дебют прошел крайне удачно. Коллектив фонда благодарит каждого, кто стал частью этого большого проекта. Надеемся, что в нашем городе благотворительность станет нормой жизни, – отметил Алексей Распутин.