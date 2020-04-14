Благотворительный фонд имени Юрия Тена передал иркутским врачам средства индивидуальной защиты

Иркутск, 15.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный фонд имени Юрия Тена подарил иркутским медицинским учреждениям средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции COVID-19. В комплекты входят одноразовые защитные комбинезоны и респираторы, действие которых, в отличие от медицинских масок, длится всю 12-часовую смену.

Как сообщает пресс-служба фонда, поступила только часть заказа, поэтому по сто таких комплектов распределены между городской Ивано-Матренинской детской клинической больницей, городским отделением скорой помощи №3 и городским госпиталем ветеранов, который на время пандемии переквалифицирован в инфекционный госпиталь. В фонде готовятся принять еще одну партию индивидуальных защитных средств, они будут переданы, в том числе, районным больницам.