Черемховский район, 28.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Благотворительный фонд Юрия Тена передал 1000 медицинских масок и 50 литров антисептического раствора в Черемховский район.

Средства индивидуальной защиты и противодействия распространяющемуся вирусу волонтеры движения «Вместе» направили в поселок Михайловка, где у одного из местных жителей зафиксирован Covid-19, сообщает пресс-служба фонда.

– Для Михайловки это очень существенная помощь. Маски мы будем раздавать многодетным и малоимущим семьям, пожилым людям. Дезинфицирующие средства передадим в детские сады и школы. В связи с тем, что у нас был выявлен один заболевший, люди, конечно, волнуются. Поэтому полученная помощь нам как раз кстати. От всех жителей Михайловки говорю большое спасибо Благотворительному фонду Юрия Тена и волонтерскому движению «Вместе», – сказал Андрей Рихальский, глава Михайловского муниципального образования.

Ранее представители волонтерского движения «Вместе» передали от фонда Юрия Тена 20 комплектов средств индивидуальной защиты в Заларинский район. Маски респираторного типа и защитные комбинезоны были доставлены на пост в поселке Тагна и вручены сотрудникам МЧС.