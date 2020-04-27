Ближайшая выдача продуктов школьникам-льготникам в Иркутске запланирована на 29 и 30 апреля

Иркутск, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Обеспечение иркутских школьников из льготных категорий продуктовыми наборами обсудили на заседании постоянной комиссии думы Иркутска по социальной политике 27 апреля. Вопрос был внесен заместителями председателя думы Виталием Матвийчуком и Леонидом Усовым.

Актуальную информацию предоставил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников. Так, в Иркутске продуктовые наборы должны получать 19,5 тысячи учащихся, которые в обычном режиме обучения имели право на бесплатное питание в школьных столовых. С 6 апреля продукты выдавались детям с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам, с 13 апреля их выдают всем детям, которые входят в категорию социально незащищенных.

– В них могут входить разные продукты в зависимости от льготных категорий, всего их 12. На каждую предусмотрена своя сумма на питание в день и калорийность. Набор формируется на неделю с учетом этой суммы. К настоящему времени выдано 41 тысяча 629 наборов, – пояснил Виталий Барышников.

Отвечая на вопросы депутатов, заммэра сообщил, что продукты в школы поставляют шесть компаний. В основном, это МУП «Комбинат питания», который обслуживает 69 школ. В пяти образовательных организациях другие подрядчики. Продукты доставляются на пищеблоки, а затем расфасовываются и раз в неделю передаются родителям. К ним приложена опись содержимого, и получателям рекомендовано сразу же проверить соответствие набора списку.

Следующая выдача продуктов запланирована на 29 и 30 апреля. До этого на заседании оперативного штаба все шесть организаторов питания покажут наборы минимальной стоимости. Депутаты приглашены к их оценке.