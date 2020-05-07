Более 100 дел о нарушении режима самоизоляции рассмотрели суды Иркутской области

Иркутская область, 8.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В судах Иркутской области рассмотрено более ста материалов в отношении граждан и организаций, не соблюдающих режим самоизоляции. Об этом 7 мая доложил начальник управления губернатора и правительства Иркутской области по оборонной и правоохранительной работе Геннадий Терехов на заседании оперативного штаба под председательством врио главы региона Игоря Кобзева.

Как сообщает пресс-служба губернатора, с 9 апреля государственные гражданские служащие Иркутской области в составе патрульных групп контролируют соблюдение горожанами и организациями мер по нераспространению коронавирусной инфекции. В частности, проверено около пяти тысяч юридических лиц и частных предпринимателей. Составлено 248 материалов о правонарушениях.

Больше всего нарушителей выявили сотрудники региональных министерств лесного комплекса; труда и занятости; социального развития, опеки и попечительства. По словам Геннадия Терехова, не все торговые организации с пониманием относятся к требованиям проверяющих, ссылаясь на рекомендательный характер в отношении ограничительных мер, которые обозначены в указе губернатора № 59-уг.

– У нас определен список организаций, которым разрешено работать в условиях режима повышенной готовности, но при соблюдении основных мер безопасности как для сотрудников, так и для посетителей. Эти требования должны выполняться неукоснительно, – подчеркнул исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.