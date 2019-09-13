Более 100 старшеклассников со всей Иркутской области померялись силами в пожарном многоборье

Иркутск, 14.09.19 (ИА «Телеинформ»), - 14 сентября на площади у стадиона «Труд» в Иркутске состоялись детские соревнования по пожарно-спасательному кроссфиту.

Это вторые профориентационные соревнования по пожарному многоборью среди старшеклассников, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области. В этом году в них приняли участие 115 детей в составе 23 команд из Иркутска, Шелехова, Слюдянки, Байкальска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Братска, Зимы, Тайшета, Усть-Кута, посёлков Алексеевск Киренского района, Большого Луга Шелеховского района, Плишкино Иркутского района, села Алехино Черемховского района.

Пожарно-спасательный кроссфит подразумевает выполнение необычных упражнений с использованием пожарного оборудования и силовых спортивных снарядов. Юные спортсмены соревновались в кантовании покрышки, поднятии сэндбэга с песком, переносе огнетушителей, скатке пожарного рукава, перетягивании квадроцикла и тд. Единственное, чем отличаются детские соревнования от взрослых – это вес спортивных снарядов. Так, например, вместо внедорожника, который перетягивают на соревнованиях профессиональные огнеборцы, подросткам в качестве финального испытания нужно было перетянуть квадроцикл.

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Иркутской области

Для зрителей на площади у стадиона «Труд» работали интерактивные площадки в рамках движения «Научись спасать жизнь!», где каждый мог побывать в роли пожарного, спасателя, врача. Под руководством профессионалов дети участвовали в пожарной эстафете, учились оказывать первую доврачебную помощь, спасать утопающего, участвовали в кейс-викторине по безопасности.

По итогам соревнований третье место заняла команда «Ветер Байкала» из Ангарска, второе место у «Спасателей» из Усть-Кута. А лидерами, прошедшими сложнейшую полосу за 4 минуты 48 секунд, стали ребята из поселка Алексеевск.