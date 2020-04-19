Более 1000 нарушителей самоизоляции в Приангарье привлекут к ответственности

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Более 1000 нарушителей самоизоляции в Иркутской области будут привлечены к ответственности.

В соответствии с указом исполняющего обязанности губернатора Игоря Кобзева о введении режима повышенной готовности в регионе продолжается комплекс мероприятий, которые направлены на недопущение ввоза и распространения коронавирусной инфекции.

С начала действия этого режима сотрудниками органов внутренних дел составлено уже 938 протоколов по статье КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Еще 135 материалов направлены для составления протоколов другими уполномоченными органами в рамках их компетенции.

С начала апреля сотрудники ГИБДД Иркутской области выдали автомобилистам свыше 5000 уведомлений о соблюдении режима самоизоляции. В отношении нарушителей составлено 307 протоколов об административных правонарушениях. Больше всего их в Иркутске.

Особенное внимание сотрудники правоохранительных органов уделяют детям, которые находятся на улице или в общественных местах без сопровождения взрослых. За минувшую неделю выявлено 319 фактов нарушения самоизоляции несовершеннолетними. Меры административного воздействия будут приняты в отношении 266 родителей. Чаще всего подобные факты выявлялись в Братске (106), Иркутске (71), Усть-Илимске (59), Ангарске (23) и Усолье-Сибирском (18). Напоминаем, что ответственность за детей, чей возраст не достиг 16 лет, несут их родители или опекуны.

– Сегодня стало известно, что одиннадцать граждан, которые обязаны были в течение двух недель соблюдать режим самоизоляции, вместо этого ее нарушали. В общей сложности эти одиннадцать человек были в контакте почти с сотней людей, подвергли их риску заражения. Теперь необходимо установить всю цепочку контактов и в оперативном порядке определить дальнейшие наши действия. Я хочу еще раз для всех подчеркнуть: такие люди должны осознать, что они не только рискуют своим здоровьем, но и подвергают опасности здоровье других жителей области, – подчеркнул глава региона в ходе заседания оперативного штаба.