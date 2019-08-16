Более 120 человек из «Молодёжки ОНФ» работают в районах ЧС в Иркутской области

Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 120 участников сводного отряда «Молодёжки ОНФ» работают в удаленных районах Иркутской области, где введён режим ЧС в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба регионального штаба организации.

Напомним, активисты поделены на группы, каждая работает на отведенной территории. В Киренском районе трудятся ребята из Бурятии, в Казачинско-Ленском районе – участники команды из Тывы, в Усть-Кутском районе – группа из Иркутска, в Качугском районе – из Хакасии. На острове Ольхон сформирован специальный отряд из студентов Иркутского национального исследовательского технического университета.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 27 пожаров на общей площади 74 167 га. За сутки количество возгораний уменьшилось на восемь, площадь – на 97 231 га. К тушению пожаров привлечено более 800 человек. Среди них сотрудники пожарной охраны, пожарные-десантники, неравнодушные жители и ребята из «Молодёжки ОНФ».

Сводный отряд занимается опашкой территорий вблизи населённых пунктов и созданием минерализованных полос, а также проводит профилактические мероприятия, целью которых является недопущение распространения пожаров на населенные пункты.

Участники «Молодёжки ОНФ» из Бурятии, Иркутска и Якутии работают в Киренском районе. Ребята расчистили минерализованную полосу вокруг начальной общеобразовательной школы, вывезли 17 куб. м строительного мусора.

Сводный отряд «Молодёжки ОНФ», работающий в Усть-Кутском районе, помог местным пенсионерам убрать обрушившийся сарай, наколоть дров, вывезти несколько кубометров мусора и выровнять землю на участках. Также ребята восстановили заброшенную противопожарную полосу.

– Мы приняли решение проложить полосу вокруг двух поселков, где она и должна быть. Да, на это ушел целый день, но зато теперь мы спокойны за безопасность местных жителей. Общая протяженность полосы – 8 км, – рассказал участник команды «Молодёжки ОНФ» из Екатеринбурга Иван Щербицкий.

Другая группа ребят совместно с местными активистами работает в Ольхонском районе. В посёлке Харанцы они собрали 8 кубометра валежника, накололи 5 кубометров дров 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Алексею Копылову.

В Качугском районе активисты продолжают проводить опашку населенных пунктов, ликвидировать несанкционированные свалки и помогать жителям. Отряд «Молодёжки ОНФ», работающий в Казачинско-Ленском районе, завершает расширение и расчистку минерализованной полосы в посёлке Казачинское.

Напомним, что из-за лесных пожаров на всей территории Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации. Частично он действует в республике Бурятия.