Более 135 тонн макулатуры собрали участники конкурса «Скажи мусору нет» в Иркутской области

Иркутская область, 25.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 135 тонн макулатуры собрали в Иркутской области участники конкурса «Скажи мусору нет».

Мероприятие состоялось по инициативе благотворительного фонда «Подари планете жизнь» при поддержке министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области и Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба губернатора региона

Участие в экологическом конкурсе приняли 63 образовательных учреждения региона. Среди них детские сады, школы, техникумы Иркутской области. Всего 33 тысячи человек. Кроме сбора макулатуры провели около 200 мероприятий по экологическому просвещению: выпускали газету об экопривычках, посвящали им уроки, шили сумки на замену одноразовым пакетам.

Победу одержала начальная школа из села Большой Кашелак Куйтунского района. В среднем каждый ее учащийся собрал по 95 кг макулатуры. Наградой для победителей станет экопросветительский семинар «День планеты» и концерт с участием иркутских музыкантов. Мероприятия состоятся 1 июня 2019 года.

Также по итогам конкурса 10 образовательных учреждений выиграли участие в образовательном экологическом семинаре, который пройдет в Иркутске в сентябре.