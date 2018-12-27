ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Общество
28.12.2018

Более 2,5 тысяч школьников Ленинского района Иркутска поучаствовали в конкурсе «Новогодняя игрушка»

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска по избирательному округу №1 Светлана Кузнецова наградила участников и победителей конкурса «Новогодняя игрушка». Депутат также поздравила их с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба думы.

В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество ребят – более 2,5 тысяч со всего Ленинского округа. Лидером по количеству поделок стал округ Светланы Кузнецовой. Депутат проводила активную работу с родителями и школьниками, чтобы привлечь их к участию в конкурсе. В итоге дети сделали своими руками 453 работы, которыми украсили главную елку округа.

По завершении конкурса для жителей устроили три новогодних праздника. Каждый участник получил Благодарность от депутата и сладкий подарок. Светлана Кузнецова отметила, что подготовка к конкурсу всегда начинается еще в октябре, чтобы в конце декабря Дед Мороз и Снегурочка никого не забыли поблагодарить за старания в изготовлении поделок: составляется программа, придумываются призы, приобретаются подарки.

– Замечу, что качество игрушек с каждым годом становится лучше, – они интереснее и сложнее по технике исполнения, очень оригинальные по задумке. Конечно, каждый ребёнок мечтает получить из рук Деда Мороза награду за то, что он молодец, и мы делаем все, чтобы вера в сказку сохранялась, – сказала Светлана Кузнецова.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске