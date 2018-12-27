Более 2,5 тысяч школьников Ленинского района Иркутска поучаствовали в конкурсе «Новогодняя игрушка»

Иркутск, 28.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Иркутска по избирательному округу №1 Светлана Кузнецова наградила участников и победителей конкурса «Новогодняя игрушка». Депутат также поздравила их с наступающим Новым годом, сообщает пресс-служба думы.

В этом году в конкурсе приняло участие рекордное количество ребят – более 2,5 тысяч со всего Ленинского округа. Лидером по количеству поделок стал округ Светланы Кузнецовой. Депутат проводила активную работу с родителями и школьниками, чтобы привлечь их к участию в конкурсе. В итоге дети сделали своими руками 453 работы, которыми украсили главную елку округа.

По завершении конкурса для жителей устроили три новогодних праздника. Каждый участник получил Благодарность от депутата и сладкий подарок. Светлана Кузнецова отметила, что подготовка к конкурсу всегда начинается еще в октябре, чтобы в конце декабря Дед Мороз и Снегурочка никого не забыли поблагодарить за старания в изготовлении поделок: составляется программа, придумываются призы, приобретаются подарки.

– Замечу, что качество игрушек с каждым годом становится лучше, – они интереснее и сложнее по технике исполнения, очень оригинальные по задумке. Конечно, каждый ребёнок мечтает получить из рук Деда Мороза награду за то, что он молодец, и мы делаем все, чтобы вера в сказку сохранялась, – сказала Светлана Кузнецова.