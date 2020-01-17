Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Более 2,6 тысяч призывников Иркутской области отправились в армию в осенний призыв. Это – 100% от установленной нормы для региона. Всего призыву подлежало более 13 тысяч человек. Об этом сообщил военный комиссар Иркутской области Сергей Карамышев. – Особенностью осенней кампании стал призыв жителей северных районов Иркутской области. По закону он проводится только раз в год с 1 ноября по 31 декабря. Другая особенность – с 1 сентября 2019 года вступили в силу изменения в федеральный закон, которые касаются отсрочек. Теперь любой призывник, имеющий право на отсрочку, может отказаться от нее и пойти на службу на общих основаниях. На сегодняшний день такой возможностью пока никто не воспользовался, – отчитался Сергей Карамышев. Из тех, кто отправился в армию осенью 2019 года, 305 человек получили высшее образование. Это – 12% от общего количества призывников. Среднее профессиональное образование получили 40% призывников, среднее общее – 23%, остальные 25% закончили девять классов школы. Отсрочку от службы получили более восьми тысяч жителей Иркутской области. В 60% случаев она дана из-за того, что призывники еще получают образование. Около 1,5 тысяч человек направлены на медицинское обследование. Его не завершили 22 призывника. На комиссию не прибыли 13 человек, все – по неуважительной причине. Более двух тысяч человек освобождено от призыва, в основном это ограниченно годные к службе ребята. – В розыске находилось 602 человека, из них 376 все-таки получили повестки благодаря помощи ОВД. К административной ответственности привлечено 48 человек. Более 300 жителей Иркутской области, достигшие возраста 27 лет и пришедшие за военным билетом, получили вместо него справку о том, что не имели оснований уклоняться от службы в армии, – добавил Сергей Карамышев. Председатель военно-врачебной комиссии Олег Козлов отметил, что медицинское обследование во время осенней кампании прошли около 13 тысяч человек, 1,5 тысячи были отправлены на дополнительное обследование. Показатель годности призывников – 75,3%. – На первом месте среди заболеваний, из-за которых была дана отсрочка, по-прежнему остаются психические расстройства, их 25%. На втором месте оказались гипертонические болезни, их количество серьезно выросло, почти на 4%, и составило 16%. О проблеме знают в областном Минздраве, нужно уделить этому больше внимания. Третье место – у болезней костно-мышечной системы – 11,2%, их число снизилось на 0,7%, – отметил Олег Козлов. Эксперт также добавил, что комиссия регулярно проводит контрольное медосвидетельствование, с помощью которого специалисты проверяют обоснованность предоставления отсрочек. По результатам исследований этого года 73 человека отправились на службу в армию, хотя муниципальные призывные комиссии изначально признали их негодными. Начальник пункта отбора граждан на военную службу по контракту Александр Пинчук привел статистику по контрактникам. Осенью 2019 года о своем желании служить по найму заявили более 700 человек. Из них около 650 направлены на службу. – За год количество желающих служить по контракту выросло на 8%. Традиционно, обращаются и девушки – в 2019 году их было 113, но только 19 из них мы приняли на службу по контракту, еще восемь – в стадии оформления. К сожалению, всех взять мы не можем из-за отсутствия вакансий, которые можно предложить женщинам, – заметил Александр Пинчук. Кроме того, 109 человек осенью 2019 года заявили о своем желании заменить службу по призыву на службу по контракту. Это парни, имеющие высшее (37 человек) и среднее специальное образование (72 человека). По словам Александра Пинчука, большая часть контрактников хотят служить за пределами Иркутской области. В регионе в 2019 году осталось 184 человека. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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