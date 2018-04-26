Более 200 населённых пунктов в Иркутской области не готовы к пожароопасному сезону

Иркутская область, 26.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области боле 200 населенных пунктов оказались не готовы к пожароопасному сезону.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, 379 нарушений требований пожарной безопасности выявлены в 201 населенном пункте региона. Их проверки ведутся в рамках усиления государственного пожарного надзора.

Напомним, постановлением правительства Иркутской области от 13 апреля на всей территории региона установлен особый противопожарный режим, за исключением территорий Бодайбинского, Казачинско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского, Усть-Илимского, Усть-Кутского районов.

– Проверки готовности к весенне-летнему пожароопасному сезону проводятся в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров. Из года в год выявляются одни и те же нарушения. Они связаны с отсутствием либо нарушением противопожарного расстояния с лесным участком, с отсутствием либо нарушением устройства минерализованной полосы, с неисправностью наружного противопожарного водоснабжения, звуковой системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации. Проведенные проверки показали, что главы муниципальных образований не придали должного значения рискам, которым подвержены их территории, и не учли прошлогоднюю ситуацию с пожарами. Такое халатное отношение к безопасности подведомственной им территории может повлечь печальные последствия, – говорит заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.

Сейчас в регионе завершено 79 проверок. К административной ответственности привлечено 43 органа местного самоуправления. Лидерами по количеству не готовых к пожароопасному периоду муниципальных образований стали Черемховский район, где зарегистрировано 45 таких населенных пунктов, Тулунский район – 30, Иркутский – 23. В Зиминском районе не прошли проверку 17 населенных пунктов, в Усть-Удинском, Чунском и Шелеховском 11 населенных пунктов, в Тайшетском и Усольском – восемь, в Слюдянском – семь, в Заларинском – шесть, в Бодайбинском – четыре, в Куйтунском и Нижнеилимском – три, в Усть-Кутском – два, в Нижнеудинском – один населенный пункт.

В течение пожароопасного сезона будут проведены проверки по контролю за реализацией органами местного самоуправления мер пожарной безопасности во всех населенных пунктах, при этом проверки подверженных угрозе лесных пожаров будут завершены до конца мая.

Всего на контроле органов государственного пожарного надзора 1548 населенных пунктов, из которых 466 подвержены угрозе лесных пожаров, а также 250 объектов, создающих потенциальную угрозу возникновения природного пожара.